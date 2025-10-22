Ritrovati a Reggio Emilia dispositivi elettronici rubati a Parma. Una denuncia per ricettazione

A Parma gli avevano rubato un tablet ed uno smart watch ma, grazie alla localizzazione dei dispositivi tramite l’apposita funzione di tracciamento, riusciva a localizzarli identificando il luogo in cui si trovavano. Pertanto contattava il 112, segnalando la presenza dei suoi dispositivi elettronici che gli erano stati rubati il 18 ottobre scorso. Arrivati sul posto i carabinieri della sezione radiomobile di Reggio Emilia appuravano la presenza di alcune persone nell’area di interesse. Alla richiesta dei militari, una di queste persone consegnava spontaneamente il tablet e lo smartwatch che, a seguito degli accertamenti di rito, risultavano corrispondenti a quelli denunciati come rubati.

I fatti risalgono al 18 ottobre quando la vittima, un uomo di 38 anni, denunciava il furto del suo tablet e dello smart watch. Due giorni dopo, nel pomeriggio del 20 ottobre, la vittima localizzava i dispositivi tramite l’apposita funzione di tracciamento e contattava immediatamente i carabinieri, segnalando la posizione approssimativa in Reggio Emilia. Sul posto veniva inviata una pattuglia della Sezione Radiomobile di Reggio Emilia, che trovava più persone presenti nell’area. Alla richiesta dei militari, un 29enne consegnava spontaneamente il tablet e lo smartwatch che, a seguito degli accertamenti di rito, dopo aver verificato i numeri di serie, risultavano corrispondenti a quelli denunciati come rubati.

Alla luce dei fatti, completati gli accertamenti, il 29enne – nordafricano e residente a Reggio Emilia – veniva denunciato alla procura reggiana con l’accusa di ricettazione. La refurtiva recuperata veniva restituita al legittimo proprietario. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.