A Reggio Emilia Auser inaugura una nuova sede con un nuovo automezzo

Venerdì 24 ottobre, alle ore 11, Auser comunale Reggio Emilia inaugurerà un nuovo automezzo davanti al Conad “Le Vele” (Via Adua, 1). A seguire, alle ore 11:30, l’associazione presenterà alla cittadinanza una nuova sede comunale, dislocata presso il Circolo Pigal di Reggio Emilia, in Via Errico Petrella n° 2.

L’ufficio di volontariato Auser -il secondo in città, dopo quello situato in Via Compagnoni- servirà la zona nord di Reggio Emilia e sarà aperto dal lunedì al venerdì mattina, dalle ore 9 alle ore 12. Prevalentemente la sede si occuperà di accompagnamenti socio-sanitari a beneficio di persone fragili e dell’attività di compagnia telefonica “Telefono Amico”.

«Apriamo una nuova sede nella zona nord della città che ci preme andare a supportare grazie ad una presenza fisica quotidiana, che possa fungere da presidio verso le fragilità e verso le solitudini: le esigenze della popolazione sono sempre maggiori, per questo motivo abbiamo deciso di incrementare ulteriormente il nostro impegno a favore della comunità», è il commento di Auser.

Il veicolo che sarà inaugurato venerdì, una Dacia Jogger, è stato acquistato dall’associazione grazie al contributo di Conad “Le Vele” e di Fondazione Manodori e servirà alla nuova sede Auser per gli accompagnamenti verso ospedali e strutture di cura.

All’evento interverranno la presidente provinciale Auser Reggio Emilia Vera Romiti, l’Assessore alla Cura della Città di Reggio Emilia Davide Prandi, il presidente della Fondazione Manodori Leonello Guidetti, la Direttrice del Conad “Le Vele” Paola Ancilla Rondanini, il presidente dell’Auser comunale di Reggio Emilia Sandro Morandi.

Al termine dell’iniziativa, sarà offerto un rinfresco ai partecipanti.

La mattinata è promossa da Auser, in collaborazione con Conad “Le Vele”, Fondazione Manodori, Circolo Pigal, Spi-Cgil VII Lega.

Per maggiori informazioni e per contattare l’ufficio Auser Reggio Emilia-Zona Nord: 347 2409780, auser.zonanord@gmail.com.