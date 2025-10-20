Reggio Emilia: fermato per un controllo spintona un carabiniere. In auto aveva un coltello

Fermato alla guida della sua autovettura in via Emilia Ospizio a Reggio dai carabinieri, dopo essere sceso dall’auto, durante le procedure di identificazione opponeva resistenza spintonando uno dei militari operanti. L’esito degli approfondimenti effettuati dai carabinieri portava a rinvenire all’interno dell’abitacolo, tra il lato passeggero ed il lato guida, un coltello della lunghezza complessiva di 28 cm di cui 8 di lama. È accaduto la sera del 17 maggio scorso, intorno alle ore 22:00.

Con le accuse di porto di armi od oggetti atti ad offendere e resistenza i carabinieri della sezione Radiomobile di Reggio Emilia hanno denunciato alla Procura un 31enne reggiano. Contestualmente i militari procedevano al sequestro del coltello illecitamente detenuto. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.