Incidente stradale stamane a Bagnolo in Piano: due feriti, uno è grave

Questa mattina poco prima delle 8:00, in via Valli a Bagnolo in Piano, si è verificato un incidente che ha coinvolto due automezzi. Si è trattato di uno scontro tra un Fiat Doblò condotto da un cinquantenne di Reggio Emilia e una Citroën C3 condotta da una trentenne di Bagnolo in Piano. Entrambi i conducenti sono stati trasportati all’Ospedale di Reggio Emilia: ad avere la peggio l’uomo, elitrasportato in codice di massima gravità. Ferite lievi per l’altra conducente. Sull’esatta dinamica dell’incidente sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri.