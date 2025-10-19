lunedì, 20 Ottobre 2025
Vede gli agenti fuori dalla porta e butta la droga dalla finestra: denunciato 21enne dalla Polizia di Stato

Alle prime luci dell’alba di venerdì 17 ottobre, intorno alle ore 06:00, operatori della Squadra Volanti della Polizia di Stato intervenivano in via Coletta a seguito della segnalazione, effettuata da parte di un residente, che aveva udito dei rumori sospetti provenire da un appartamento vicino.

Giunti immediatamente sul posto, gli agenti procedevano a bussare alla porta di ingresso dell’appartamento segnalato dove, dopo qualche secondo, apriva un soggetto che, visti gli operatori, richiudeva velocemente e con forza la porta.

Nel mentre, altri due agenti della Polizia di Stato, che si trovavano sotto l’abitazione, notavano che lo stesso soggetto gettava da una finestra due pacchetti di caramelle che poi si appurava contenessero diverse palline di sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di circa 25 grammi.

A quel punto, gli altri due operatori della Polizia di Stato riuscivano ad entrare nell’appartamento forzando la porta di ingresso e a fermare il soggetto poi identificato per un 21enne di origine belga.

Veniva quindi effettuata una perquisizione dell’appartamento a seguito della quale gli agenti rinvenivano un bilancino di precisione oltre che la somma in denaro contante di circa 2.500 euro, immediatamente posti sotto sequestro unitamente alla droga rinvenuta.

Sulla base di quanto sopra, il 21enne veniva accompagnato presso i locali di via Dante Alighieri dove, al termine degli opportuni accertamenti di rito, veniva deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

















