lunedì, 20 Ottobre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeCronacaPrima la fuga in auto, poi la testata ai carabinieri: due giovani...





Prima la fuga in auto, poi la testata ai carabinieri: due giovani denunciati a Montecchio Emilia

CronacaIn evidenza Reggio EmiliaMontecchioReggio Emilia
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Notati con fare sospetto da una pattuglia della locale stazione carabinieri in strada Barco di Montecchio Emilia, alla vista dei militari hanno tentato la fuga. Dopo un breve inseguimento il veicolo veniva raggiunto e uno dei due occupanti bloccato; nel tentativo di riguadagnarsi la fuga, però, opponeva attiva resistenza, colpendo uno dei militari con una testata, causandogli lesioni poi giudicate dai sanitari guaribili in 5 giorni. Il secondo riusciva inizialmente a dileguarsi, per poi presentarsi successivamente presso la caserma, dichiarando di essere il conducente dell’autovettura.

Per questi fatti, avvenuti nel pomeriggio del 17 ottobre, i Carabinieri della Stazione di Montecchio Emilia hanno denunciato due giovani alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Reggio Emilia: un 23enne per il reato di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale (segnalato anche alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti in quanto trovato in possesso di modica quantità di Marijuana), mente il 20enne veniva denunciato per resistenza, e veniva redatto nei suoi confronti il verbale di contestazione per guida senza patente. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

 

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.