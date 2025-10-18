Inaugurato nuovo store di Iren Luce Gas e Servizi in Piazza IV Novembre 1 a Sant’Ilario d’Enza.

E’ stato inaugurato oggi un nuovo store di Iren Luce Gas e Servizi in Piazza IV Novembre 1 a Sant’Ilario d’Enza.

Nel nuovo spazio Iren i clienti della zona potranno ricevere assistenza sui contratti acqua, luce e gas e sulla vasta gamma di servizi e prodotti di IREN: internet per la casa, assicurazioni e tante soluzioni innovative e personalizzate per l’home management.

L’apertura del nuovo sportello rappresenta l’impegno concreto del Gruppo Iren nel rafforzare la relazione con il territorio anche al di fuori del contesto urbano, con l’obiettivo di essere presente in modo sempre più capillare e vicino alle comunità in cui opera.

“Il nuovo sportello a Sant’Ilario d’Enza – ha dichiarato Paolo Robutti, Deputy CEO di Iren Mercato – è stato progettato per offrire un servizio eccellente e rappresenta un ulteriore passo nel nostro impegno concreto verso il territorio. La sua posizione strategica, tra Reggio Emilia e Parma lungo la Via Emilia, ci consente di essere ancora più vicini ai cittadini e alle imprese locali. Vogliamo continuare a essere un punto di riferimento per la comunità, grazie alla nostra competenza e professionalità, offrendo ai clienti soluzioni convenienti e consapevoli: offerte luce, gas e connettività competitive, pacchetti assicurativi e un’ampia gamma di servizi per l’efficienza energetica e la riduzione dei consumi.”

“Abbiamo convenuto con l’azienda – ha dichiarato Marcello Moretti, Sindaco di Sant’Ilario d’Enza – l’importanza di avere un punto sul territorio che possa aiutare i nostri cittadini nel richiedere informazioni, portare documenti, cogliere opportunità e per rispondere ai bisogni di ogni giorno riguardanti temi rilevanti come la gestione delle utenze e dei rifiuti. Condividiamo, infatti, l’importanza della prossimità e del contatto diretto in un tempo che invece tende a spersonalizzare i rapporti. Per cercare di andare incontro alle persone reali e una comunità più accogliente – ha dichiarato Marcello Moretti, Sindaco di Sant’Ilario d’Enza”

Lo sportello sarà aperto il lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 13:30 e dalle 14.30 alle 17.30, il martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30 ed il sabato dalle 8.30 alle12.30. È inoltre possibile prenotare un appuntamento tramite l’app IrenYou, selezionando lo store di Sant’Ilario d’Enza.