Azimut apre la nuova sede in Centro storico a Reggio Emilia: “andiamo dove altri faticano a vedere valore”

“In occasione dei 30 anni di attività a Reggio Emilia, abbiamo scelto di trasferire la nostra sede in centro storico; andiamo dove oggi molti faticano a vedere valore, a sostegno anche di commercianti e artigiani che lottano tutti i giorni per andare avanti e per non essere omologati alla cultura della massificazione”.

Una scelta in controtendenza quella fatta dal team di Azimut, gruppo indipendente e globale nell’asset e wealth management, su Reggio Emilia che ha deciso di trasferire la propria sede in via Guido da Castello al civico 19/A, nel cuore del centro storico, nel prestigioso ex Palazzo Calcagni, un edificio padronale che a partire dal XV secolo ha accolto alcune tra le famiglie reggiane più importanti, come i Fiordibelli, i Toschi e gli Assalini, prendendo poi il nome dai Conti Calcagni, proprietari dell’immobile fino agli inizi del 1800.

“Abbiamo iniziato la nostra attività nel territorio di Reggio Emilia molti anni fa, caratterizzandoci per forte spirito di indipendenza e spiccato senso imprenditoriale, con l’obiettivo di costruire progetti di crescita e di sviluppo insieme alle famiglie e alle imprese reggiane che trovano in noi un partner solido e affidabile” spiega il team di professionisti specializzati nell’advisory finanziaria e patrimoniale che negli anni, grazie un’esperienza consolidata nel settore, ha messo solide radici nel territorio.

Tantissimi i clienti intervenuti alla cerimonia di inaugurazione dei nuovi uffici che nell’occasione hanno ospitato una mostra di opere d’arte di pittori locali – tra cui Ligabue, Galliani, Benati, Manfredi, Borghi, Davoli – curata dalla galleria Phidias Antiques che ha contribuito ad arricchire ulteriormente le sale affrescate coperte da volte a crociera e soffitti in legno.

L’attenzione dei partecipanti si è concentrata in particolare sulle due automobili iconiche esposte nel cortile interno del Palazzo di via Guido da Castello: la Ferrari 330 GTS e la Ferrari Monza SP1. Entrambe le auto fanno parte del fondo Azimut Automobile Heritage Enhancement (AHE), il primo fondo d’investimento evergreen al mondo dedicato alle auto storiche e hypercar di lusso, da collezione e prodotte in serie limitata, gestito da Azimut Investments S.A. con l’advisory di Alberto Schon, Ceo di Rossocorsa, storica concessionaria Ferrari e Maserati.

La giornata si è conclusa tra foto di rito, brindisi con vini rigorosamente del territorio e un ricco buffet curato da Forno Stria, che quest’anno festeggia i dieci anni di attività, la cui filosofia è orientata alla promozione di un’alimentazione attenta alla salute attraverso una nuova consapevolezza alimentare, la ricerca scientifica e la cucina naturale.

“Valorizzare il ricco ecosistema del nostro territorio è il nostro principale obiettivo, attraverso il sostegno di progetti familiari e imprenditoriali innovativi proiettati nel futuro, finalizzati alla creazione di un circuito virtuoso per la collettività – spiegano Gerardo Tribuzio, Mario Immucci e Federico Camurri di Azimut – e qui a Reggio Emilia noi continueremo a fare la nostra parte”.