Alla vista della Volante tenta di allontanarsi, in tasca aveva un coltello: denunciato 23enne

Nel pomeriggio di giovedì 16 ottobre, operatori della Squadra Volanti della Polizia di Stato, mentre transitavano in via Samarotto durante un consueto servizio di controllo del territorio, notavano due soggetti a bordo di un monopattino che, alla vista della Volante, scendevano dal mezzo e si allontanavano repentinamente verso via Eritrea.
Insospettiti da ciò, gli agenti procedevano immediatamente a fermarli al fine di effettuare i consueti controlli. Si trattava di due soggetti di origine egiziana, un 23enne e un 20enne, che si mostravano sin da subito molto insofferenti alle attività effettuate dai poliziotti.
Durante i controlli, gli agenti trovavano, occultato nel vestiario del 23enne, un coltello a serramanico in acciaio, lungo circa 16 cm, di cui il soggetto non forniva alcuna giustificazione in merito al possesso e che veniva immediatamente sequestrato.
Il 23enne veniva accompagnato presso i locali della Questura dove, al termine degli opportuni accertamenti di rito, veniva deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.