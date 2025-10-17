Raduno degli Alpini a Reggio Emilia: da oggi un’ordinanza a tutela dell’incolumità pubblica

In occasione del Raduno del Secondo raggruppamento degli Alpini, in programma a Reggio Emilia sabato 18 e domenica 19 ottobre, il Comune di Reggio ha emesso un’ordinanza a tutela dell’incolumità pubblica, della sicurezza e dell’ordine pubblico vietando la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche con una gradazione superiore ai 15° in tutti gli esercizi di qualsiasi tipologia situati in piazza dei Martiri del 7 luglio e in piazza della Vittoria.

Viene inoltre disposto il divieto di consumo, detenzione, somministrazione e vendita di bevande in contenitori di vetro e di lattine per gli ambulanti e tutti gli esercizi presenti nelle due piazze. Entrambe le misure sono in vigore da oggi, venerdì 17 ottobre fino a domenica 19 ottobre.

È invece prevista una deroga alla vendita per esclusivo asporto di bevande alcoliche in bottiglie di vetro per la sola giornata di sabato 18 ottobre, dalle ore 20 fino alle ore 23:30 in piazza Martiri del 7 Luglio.