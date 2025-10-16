Reggio Emilia ospita i partner europei del progetto “Proud Ambassadors” contro le discriminazioni per le persone Lgbtqia+

Reggio Emilia rafforza l’impegno sui diritti delle persone Lgbtqia+ con il progetto europeo “Proud Ambassadors”, finanziato dal programma ‘Erasmus+ KA2 – Partenariati di cooperazione nel settore giovani’ per contrastare discriminazioni e stereotipi che spesso compromettono la salute mentale e il pieno sviluppo della persona. Oltre al Comune di Reggio Emilia, partecipano al progetto la Fondazione E35 e altri attori da Svezia, Belgio, Grecia e Slovenia: una loro rappresentanza si è incontrata in questi giorni proprio a Reggio per confrontarsi e condividere esperienze e strumenti, e in particolare per approfondire il tema della formazione per operatori e giovani sui temi dell’inclusione delle persone Lgbtqia+.

“Il Comune di Reggio Emilia – dice l’assessora alla Cura delle persone Annalisa Rabitti – è impegnato da anni nel promuovere politiche e pratiche di inclusione per le persone Lgbtqia+ e per prevenire e contrastare le discriminazioni legate all’orientamento sessuale e all’identità di genere: la partecipazione al progetto ‘Proud ambassador’ si inserisce in questo percorso, e rappresenta una preziosa opportunità per confrontarsi con realtà differenti dalla nostra e sviluppare, attraverso il confronto, nuove azioni da mettere in campo per contrastare le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere”.

Nell’ambito del progetto ‘Proud ambassadors’ è aperta una manifestazione d’interesse per selezionare tre giovani tra i 18 e i 30 anni che prendano parte alla formazione internazionale “Training of Trainers”, in programma dal 16 al 22 novembre 2025 in Slovenia. Si tratta di un’opportunità formativa rivolta a educatori, operatori giovanili, attivisti, psicologi, formatori, volontari e professionisti attivi nel campo dell’inclusione e del benessere mentale, con l’obiettivo di rafforzare le competenze necessarie per accompagnare con sensibilità ed efficacia i giovani che affrontano discriminazioni legate all’identità di genere o all’orientamento affettivo-sessuale.

Per partecipare occorre candidarsi al link: https://www.comune.reggioemilia.it/amministrazione/documenti-e-dati/avvisi-e-bandi/altri-bandi/percorso-formativo-proud-ambassadors