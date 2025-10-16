A La Vecchia il primo incontro di “Attenzione alle truffe”

Due appuntamenti per approfondire ed imparare a fronteggiare il fenomeno delle truffe in costante evoluzione. Il primo incontro di “Attenzione alle truffe”, promosso dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Emilia in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Vezzano sul Crostolo, si terrà mercoledì 22 ottobre, alle ore 19.30, presso il Circolo Tricolore in Via Cavicchioni a La Vecchia.
A dialogare con la cittadinanza saranno il Capitano Marco Spinelli, Comandante della Compagnia Carabinieri di Castelnovo ne’ Monti, il Maresciallo Domenico Fetta, Comandante della Stazione dei Carabinieri di Vezzano sul Crostolo e il Sindaco Stefano Vescovi.
L’invito, rivolto a tutti i cittadini, è quello di cogliere questa opportunità di confronto e informazione in modo da acquisire maggiore consapevolezza circa il problema delle truffe. Nel corso della serata la tematica verrà infatti affrontata in modo da fornire elementi utili a prevenire episodi a danno soprattutto delle fasce più deboli, anche attraverso l’illustrazione delle nuove tecniche adottate dai truffatori ed indicazione sul come difendersi da questo fenomeno in crescita.
Seguirà una seconda serata – mercoledì 29 ottobre, alle ore 19.30 – in Sala Civica a Vezzano sul Crostolo.