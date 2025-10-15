Segnali d’Italia a Bologna, aperto fino al 31 ottobre il bando dedicato al Terzo settore

C’è ancora tempo fino al 31 ottobre per partecipare al bando di Segnali d’Italia, l’’iniziativa ideata e promossa da IGPDecaux, con il supporto di CiAL – Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio e con il patrocinio del Comune di Bologna.

Dopo le edizioni di Parma, Napoli, Milano e Torino degli scorsi anni, Segnali d’Italia arriva a Bologna per raccontare chi ogni giorno lavora per costruire una città più inclusiva, sostenibile e creativa.

L’iniziativa è rivolta a enti del Terzo settore attivi nella città metropolitana di Bologna che operano nei campi della sostenibilità ambientale, del recupero creativo, del riuso e del riciclo, ma anche della rigenerazione urbana, sociale e culturale. Sono invitati a candidarsi associazioni, cooperative, fondazioni, reti associative e realtà non profit con progetti capaci di migliorare la qualità della vita, valorizzare luoghi e memorie, promuovere comportamenti inclusivi. I progetti devono essere economicamente sostenibili e orientati al cambiamento.

Attraverso il bando verranno individuati 3 progetti che riceveranno un contributo di 5mila euro ciascuno e saranno oggetto di una campagna di comunicazione a cura di IGPDecaux.

Maggiori informazioni a questo link https://segnaliditalia.it/bando-bologna-2025/