mercoledì, 15 Ottobre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeAmbienteSegnali d'Italia a Bologna, aperto fino al 31 ottobre il bando dedicato...





Segnali d’Italia a Bologna, aperto fino al 31 ottobre il bando dedicato al Terzo settore

AmbienteBologna
Tempo di lettura Less than 1 min.

L’iniziativa ha l’obiettivo di promuovere progetti che rispondono ai bisogni delle persone e delle comunità con particolare attenzione al recupero, riuso e riciclo creativo

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

C’è ancora tempo fino al 31 ottobre per partecipare al bando di Segnali d’Italia, l’’iniziativa ideata e promossa da IGPDecaux, con il supporto di CiAL – Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio e con il patrocinio del Comune di Bologna.

Dopo le edizioni di Parma, Napoli, Milano e Torino degli scorsi anni, Segnali d’Italia arriva a Bologna per raccontare chi ogni giorno lavora per costruire una città più inclusiva, sostenibile e creativa.

L’iniziativa è rivolta a enti del Terzo settore attivi nella città metropolitana di Bologna che operano nei campi della sostenibilità ambientale, del recupero creativo, del riuso e del riciclo, ma anche della rigenerazione urbana, sociale e culturale. Sono invitati a candidarsi associazioni, cooperative, fondazioni, reti associative e realtà non profit con progetti capaci di migliorare la qualità della vita, valorizzare luoghi e memorie, promuovere comportamenti inclusivi. I progetti devono essere economicamente sostenibili e orientati al cambiamento.

Attraverso il bando verranno individuati 3 progetti che riceveranno un contributo di 5mila euro ciascuno e saranno oggetto di una campagna di comunicazione a cura di IGPDecaux.

Maggiori informazioni a questo link https://segnaliditalia.it/bando-bologna-2025/

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.