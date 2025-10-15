mercoledì, 15 Ottobre 2025
Quartiere Santo Stefano, riqualificata l’area giochi nel giardino Montessori

Bologna
E’ aperta da ieri davanti alle scuole Marconi in via Laura Bassi

E’ aperta da ieri pomeriggio la nuova area giochi nel giardino Montessori davanti alle scuole Marconi in via Laura Bassi, nel quartiere Santo Stefano.

I bambini e le bambine troveranno ora nuovi giochi, con relativa pavimentazione antitrauma, come lo scivolo per i più piccoli, l’altalena doppia con una seduta inclusiva, il gioco a molla, la palestrina per bambini 6/12 anni, che hanno sostituito i vecchi giochi ormai obsoleti (alcuni risalenti a vent’anni fa).

Inoltre sono state fatte attività di rimozione di fango e diserbo dalla pavimentazione, pulizia delle caditoie e spazzamento meccanico dell’area.
La riqualificazione di quest’area nasce nell’ambito delle Settimane del Sindaco in Quartiere quando alcuni residenti avevano segnalato la necessità di intervenire per restituire ai bambini e alle famiglie uno spazio pubblico più curato, accogliente e inclusivo. Il confronto con la cittadinanza ha così dato origine a un progetto condiviso.

















