Il sindaco di Bologna, Lepore in merito all’Operazione “Bononia Gate”

“Esprimiamo apprezzamento e ringraziamo gli investigatori della polizia e della Dia, coordinati dalla Dda bolognese per l’operazione “Bononia Gate”, che ha portato all’arresto di otto persone e al sequestro di beni per un valore di un milione e mezzo di euro. Un intervento che continua a colpire in modo deciso le infiltrazioni della criminalità organizzata nel nostro territorio. Il costante impegno e l’elevata professionalità degli inquirenti e delle forze dell’ordine che hanno condotto un’indagine complessa e delicata come questa, durata quattro anni, rappresentano un impulso fondamentale per investire su attività di prevenzione e monitoraggio che le altre istituzioni, gli ordini professionali, le associazioni di categoria e i cittadini attivi devono contribuire a rafforzare, con l’obiettivo di recidere e disinnescare legami e rapporti che le mafie utilizzano per inquinare l’economia. Un grazie quindi a tutte le donne e gli uomini che, con coraggio e determinazione, lavorano quotidianamente per contrastare fenomeni così gravi e complessi, proteggendo la nostra comunità”.