Civetta ferita e disorientata recuperata a Medicina dalla Polizia locale della Città metropolitana di Bologna

Lieto fine per una civetta adulta, ferita e disorientata, ritrovata in un campo a Medicina: è stata recuperata dalla Polizia locale della Città metropolitana di Bologna e affidata alle cure degli operatori della LIPU.

La vicenda risale a qualche settimana fa quando la segnalazione del ritrovamento a Medicina di una civetta adulta, disorientata e ferita, ha raggiunto i telefoni della Polizia locale metropolitana. Le divise grigio-verdi si sono subito attivate inviando una pattuglia a prelevare l’esemplare, che è stato portato a Bologna presso la struttura di LIPU, la Lega italiana protezione uccelli, convenzionata per l’assistenza medica alla fauna selvatica.

L’esemplare, che faticava a reggersi sulle zampe, è stato ospitato presso la struttura per i dovuti accertamenti e per le cure. Ora la civetta si alimenta in autonomia, sta prendendo peso e recuperando forze. Presto sarà in grado di tornare a vivere nel suo habitat naturale.