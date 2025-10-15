mercoledì, 15 Ottobre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeBolognaCivetta ferita e disorientata recuperata a Medicina dalla Polizia locale della Città...





Civetta ferita e disorientata recuperata a Medicina dalla Polizia locale della Città metropolitana di Bologna

BolognaMedicina
Tempo di lettura Less than 1 min.

Consegnata alla LIPU per le cure, si è ripresa e presto tornerà nel suo habitat naturale

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Lieto fine per una civetta adulta, ferita e disorientata, ritrovata in un campo a Medicina: è stata recuperata dalla Polizia locale della Città metropolitana di Bologna e affidata alle cure degli operatori della LIPU.

La vicenda risale a qualche settimana fa quando la segnalazione del ritrovamento a Medicina di una civetta adulta, disorientata e ferita, ha raggiunto i telefoni della Polizia locale metropolitana. Le divise grigio-verdi si sono subito attivate inviando una pattuglia a prelevare l’esemplare, che è stato portato a Bologna presso la struttura di LIPU, la Lega italiana protezione uccelli, convenzionata per l’assistenza medica alla fauna selvatica.

L’esemplare, che faticava a reggersi sulle zampe, è stato ospitato presso la struttura per i dovuti accertamenti e per le cure. Ora la civetta si alimenta in autonomia, sta prendendo peso e recuperando forze. Presto sarà in grado di tornare a vivere nel suo habitat naturale.

 

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.