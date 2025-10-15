mercoledì, 15 Ottobre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeBolognaBologna: Polizia di Stato e Guardia di Finanza rendono omaggio ai carabinieri...





Bologna: Polizia di Stato e Guardia di Finanza rendono omaggio ai carabinieri morti a Castel D’Azzano

BolognaCronaca
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Questa mattina, una rappresentanza di agenti della Polizia di Stato e di militari della Guardia di Finanza, si sono recati presso la Piazzetta dei Servi di Maria, adiacente alla caserma Luciano Manara, sede della Legione Carabinieri Emilia Romagna e del Comando Provinciale dei Carabinieri di Bologna, per rendere omaggio a Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello, i tre Carabinieri morti nell’esplosione del 14 ottobre 2025 a Castel D’Azzano (VR).

Un omaggio sentito e commovente, accolto dai rispettivi Comandanti, Generale di Brigata Enrico Scandone (Comandante Legione CC Emilia Romagna), Generale di Brigata Ettore Bramato (Comando Provinciale CC Bologna), una rappresentanza di Carabinieri, tra cui un’Aliquota di Primo Intervento del Nucleo Radiomobile di Bologna e numerosi cittadini che si sono avvicinati per esprimere la propria vicinanza.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.