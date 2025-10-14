martedì, 14 Ottobre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeAmbienteRiscaldamento, da domani anche a Reggio Emilia è possibile l'accensione degli impianti





Riscaldamento, da domani anche a Reggio Emilia è possibile l’accensione degli impianti

AmbienteReggio Emilia
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Da domani, come previsto dal calendario per la nostra zona climatica, è consentita l’accensione degli impianti di riscaldamento. Le temperature registrate sono infatti in linea con le previsioni stagionali e pertanto viene confermato il 15 ottobre come data di avvio dei riscaldamenti.

Si ricorda che, in base alle misure previste dal Piano Aria integrato regionale (Pair) messo a punto dalla Regione Emilia-Romagna, è obbligatorio non superare la temperatura di 19°C nei luoghi di residenza, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali (con deroghe per scuole, ospedali, case di cura, sedi di attività sportive) e 17°C nei luoghi di attività industriali e artigianali. L’accensione del riscaldamento è consentita per un numero massimo di 13 ore giornaliere.

 

 

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.