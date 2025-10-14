Riscaldamento, da domani anche a Reggio Emilia è possibile l’accensione degli impianti

Da domani, come previsto dal calendario per la nostra zona climatica, è consentita l’accensione degli impianti di riscaldamento. Le temperature registrate sono infatti in linea con le previsioni stagionali e pertanto viene confermato il 15 ottobre come data di avvio dei riscaldamenti.

Si ricorda che, in base alle misure previste dal Piano Aria integrato regionale (Pair) messo a punto dalla Regione Emilia-Romagna, è obbligatorio non superare la temperatura di 19°C nei luoghi di residenza, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali (con deroghe per scuole, ospedali, case di cura, sedi di attività sportive) e 17°C nei luoghi di attività industriali e artigianali. L’accensione del riscaldamento è consentita per un numero massimo di 13 ore giornaliere.