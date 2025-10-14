Due mesi alla 29esima edizione della Maratona di Reggio Emilia-Città del Tricolore-Trofeo Parmigiano Reggiano organizzata dalla Tricolore Sport Marathon (in programma domenica 14 dicembre), che sarà accompagnata dalla seconda edizione della Mezza Maratona del Tricolore-Gran Premio Riunite (competitiva) e dall’ormai tradizionale Run4Charity – Coop Alleanza 3.0 (non competitiva).

Si riparte dalla voglia di lasciarsi alle spalle l’edizione 2024, la più tormentata nella storia della manifestazione in termini di assenze alla partenza e ritiri in gara, causa meteo avverso (pioggia, freddo, nevischio e vento); la grande novità riguarda partenza e arrivo, spostati da Piazza della Vittoria a Corso Garibaldi, all’altezza del palazzo della Provincia, per questioni pratico-logistiche (leggi vicinanza al Centro Maratona-PalaBigi, dove avranno sede deposito bagagli e spogliatoi). Si tratta in realtà di una novità relativa, visto che per tanti anni è stata proprio Corso Garibaldi ad ospitare partenza e arrivo; si può quindi tranquillamente parlare di un ritorno all’ “antico”.

Da segnalare che, per ridurre al minimo i disagi per residenti e commercianti, Corso Garibaldi verrà chiuso dopo le 20 di sabato 13 dicembre e riaperto già alle 17 di domenica 14 dicembre.

Lo spostamento comporterà ovviamente alcuni aggiustamenti del tracciato, sia nella parte iniziale/finale in centro storico che nella parte centrale, a Montecavolo. E proprio a Montecavolo si registrerà la seconda novità dell’edizione 2025, ovvero una partenza “tutta sua” della Mezza Maratona del Tricolore-Gran Premio Riunite, davanti alla palestra comunale, che dopo 150 metri andrà a congiungersi col percorso della maratona. La mezza maratona come un anno fa, quando aveva fatto registrare il sold out, sarà a numero chiuso, fissato a quota mille iscrizioni. Dalle 8.50 partiranno dal PalaBigi le navette in direzione Montecavolo.

Il programma di domenica 14 dicembre: ore 9.00 partenza da Corso Garibaldi della Maratona di Reggio Emilia-Città del Tricolore-Trofeo Parmigiano Reggiano; ore 9.45 partenza da Corso Garibaldi della Run4Charity – Coop Alleanza 3.0 (4,1 km, non competitiva); ore 10.30 da Montecavolo (Via Togliatti) partenza Mezza Maratona del Tricolore-Gran Premio Riunite.

Info e iscrizioni: www.maratonadireggioemilia.it