Bologna, controlli nei “compro oro” cittadini. Chiuso per due settimane un esercizio commerciale “abusivo”

Nella giornata di ieri il Questore di Bologna ha disposto la sospensione per 15 giorni dell’attività di “compro oro” nei confronti di un esercizio commerciale sito in via Castiglione. Tali controlli fanno parte di un monitoraggio costante da parte della Polizia di Stato sulla regolarità di tali attività, in funzione di reprimere condotte illecite e tutelare in via preventiva gli interessi della collettività.

In particolare, il Personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura ha effettuato un controllo sulla base delle segnalazioni dei colleghi in forza al Commissariato “Due Torri- San Francesco” che hanno notato alcune irregolarità. Dai controlli è emerso che il titolare della licenza del suddetto esercizio commerciale non esercitava la propria attività in via Castiglione ma svolgeva la sua attività presso altri locali situati in via Galliera, senza avere dunque la necessaria autorizzazione.

In considerazione della condotta del titolare, che ha violato le disposizioni che autorizzano l’esercizio di commercio di oggetti preziosi, il Questore della Città Metropolitana di Bologna ha ordinato la sospensione dell’attività per 15 giorni, con l’obiettivo di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica e di interrompere situazioni di pregiudizio e di prevenire possibili fonti di pericolo.