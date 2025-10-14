martedì, 14 Ottobre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeBolognaBologna: con lo spray al peperoncino minaccia l'addetto alla sicurezza di un...





Bologna: con lo spray al peperoncino minaccia l’addetto alla sicurezza di un esercizio commerciale

BolognaCronacaIn evidenza Bologna
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 51enne italiano, disoccupato, noto alle Forze dell’Ordine, accusato di tentata rapina impropria. È successo all’interno di un esercizio commerciale di Viale Marconi nel capoluogo, quando il 51enne, dopo aver messo a segno il colpo all’interno del negozio, rubando diverse confezioni di detersivo, ha tentato di allontanarsi fuga in strada senza pagare la merce.

La circostanza non è passata inosservata ad un addetto alla vigilanza, il quale lo stava già attentamente osservando sin dall’ingresso nell’esercizio commerciale. L’addetto ha tentato di bloccare il malvivente non appena oltrepassate le casse, omettendo di pagare la merce, ma è stato minacciato con dello spray orticante dal 51enne, per guadagnare la fuga. Una pattuglia del Nucleo Radiomobile Carabinieri, accorsa dopo pochi istanti sul luogo, riusciva a bloccare il fuggitivo, ancora nei paraggi, e ad arrestarlo.

La merce rubata, per un valore circa 300 euro, veniva recuperata dai militari operanti e restituita all’avente diritto. Alla luce di quanto indicato, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, il 51enne è stato tradotto presso la Casa Circondariale, “Rocco D’Amato” di Bologna in attesa dell’udienza di convalida.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.