Villa Minozzo: trovato nottetempo con arnesi da scasso, coltello e flaconi di metadone

Fermati a bordo di un’autovettura da una pattuglia dei carabinieri della stazione di Villa Minozzo, due stranieri di 41 e 32 anni all’atto del controllo non sono stati in grado di fornire una giustificazione plausibile circa la loro presenza in loco, risultando entrambi in stato di clandestinità sul territorio nazionale. Approfondendo i controlli i militari rinvenivano nel bagagliaio dell’autovettura un trapano a mano, una frangivetro manuale, uno scalpello in ferro e un cacciavite verde. Sulla persona del 41enne, all’interno di un piccolo borsello nella sua pronta disponibilità, veniva rinvenuto un coltello a serramanico e 4 flaconi in vetro contenenti sostanza del tipo “metadone”.

È successo il 10 ottobre, poco dopo la mezzanotte, quando i militari impiegati in servizio di controllo del territorio e di contrasto al fenomeno di furti in abitazione, hanno fermato la loro autovettura in via Isolato Bellavista a Villa Minozzo. Entrambi sono stati condotti in caserma per ulteriori accertamenti. Cittadini georgiani, i due sono stati entrambi denunciati: il 41enne con l’accusa di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, ed il 32enne con l’accusa di possesso ingiustificato di chiavi e/o grimaldelli. Tutti e due sono irregolari sul territorio nazionale e già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio. Sono stati quindi invitati a presentarsi presso la Questura di Reggio Emilia per regolarizzare la loro posizione sul territorio nazionale. Il veicolo, risultato sprovvisto della revisione periodica, è stato sottoposto a fermo amministrativo.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.