Test Alert mercoledì 15 ottobre in zona Casalgrande

Mercoledì 15 ottobre alle ore 11:00 è in programma la diffusione di un messaggio di test del sistema nazionale di allarme pubblico It-Alert, nell’ambito di un’esercitazione che simulerà un rischio di incidente rilevante e riguarderà lo stabilimento Eurogas Energia S.r.l. di Casalgrande.

Si tratta di un test programmato dal Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna.

Il messaggio It-Alert raggiungerà i cellulari accesi, anche in caso di connessione limitata, presenti nel raggio di 3 km dallo stabilimento.

Il testo che comparirà sui dispositivi sarà chiaramente riconoscibile come simulazione: “TEST TEST Messaggio di prova IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE di un incidente in un impianto industriale nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST”.

Attraverso il sistema It-Alert la Protezione Civile ha la possibilità di inviare messaggi ai telefoni cellulari presenti in una specifica area geografica, con l’obiettivo di avvisare in tempo reale i cittadini in caso di gravi emergenze o catastrofi imminenti o in corso, fornendo istruzioni utili per la sicurezza generale.