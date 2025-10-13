Reggio Emilia: torna il BRA DAY – Giornata per la consapevolezza sulla ricostruzione mammaria

Anche a Reggio Emilia si celebra il Bra Day, “Breast Reconstruction awareness”, vale a dire la Giornata mondiale per la consapevolezza sulla ricostruzione mammaria. Il Bra Day si propone l’obiettivo di divulgare una corretta e completa informazione sulla ricostruzione del seno dopo un tumore, per offrire una piena conoscenza sulle metodiche di chirurgia ricostruttiva.

L’evento a livello reggiano, aperto alla cittadinanza, si terrà mercoledì 15 ottobre, dalle 8.45, all’Auditorium CORE dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. E’ organizzato dalla Chirurgia Plastica di cui è Responsabile il dottor Fabio Castagnetti e dalla Chirurgia Senologica di cui è Direttore facente funzioni il dottor Eugenio Cenini, in collaborazione con A.V.D., Andos, Senonaltro e Le Amiche del Core dell’Associazione Vittorio Lodini per la ricerca in chirurgia.

Quest’anno il format prevede una prima parte di relazioni dei medici sugli aspetti più clinico scientifici della ricostruzione mammaria seguita da una seconda parte gestita dall’artista reggiano Mario Pavesi che si confronterà con il pubblico, le associazioni e professionisti, riguardo “La rappresentazione del seno nella storia dell’arte: evoluzione secondo il contesto storico e culturale, gli aspetti sociali, il canone estetico”.