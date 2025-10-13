Quattro Castella: botte alla moglie e al figlio di lei, con la minaccia di dar fuoco a casa

Una sera di violenza e terrore si è consumata a Quattro Castella presso l’abitazione di una donna di 41 anni, dove il marito, con cui è in atto una causa di separazione, presumibilmente in stato di alterazione dall’uso smodato di alcolici, ha messo in atto una brutale aggressione. L’uomo ha fatto irruzione, insultando e colpendo con pugni e schiaffi la moglie, rivolgendo poi la sua violenza contro il figlio 21enne di lei, intervenuto in difesa della madre, tentando di strangolarlo e colpendolo con un martello in gomma e una lattina di lubrificante, causandogli lesioni ad un sopracciglio. Ha inoltre minacciato di morte il giovane, versando acetone sul pavimento della stanza da letto e minacciando di dare fuoco alla casa.

La drammatica escalation di violenza che ha visto tentativi di strangolamento, colpi con oggetti contundenti e, l’atto finale di estrema gravità, la minaccia di appiccare il fuoco a casa, brandendo un coltello. Nonostante tutto la donna è riuscito a disarmarlo e lui è fuggito prima dell’arrivo dei Carabinieri. L’uomo è stato poi localizzato a Casina, dove si era rifugiato a casa di conoscenti. I fatti si sono verificati la sera del 10 ottobre 2025 presso l’abitazione della moglie dell’uomo.

Le vittime hanno sporto denuncia nella cui deposizione è emerso anche che il ragazzo subiva violenze da parte del patrigno da circa 10 anni. La donna e il figlio, ricorsi alle cure mediche, sono stati dimessi con prognosi di 7 e 10 giorni per le le lesioni riportate dalla condotta violenta dell’uomo. Con le accuse di maltrattamenti in famiglia aggravati, minaccia aggravata dall’uso di armi e lesioni personali, i Carabinieri della Stazione di Quattro Castella hanno arrestato l’uomo, di 41 anni, residente a Casina, ristretto al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura di Reggio Emilia. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.