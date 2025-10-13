lunedì, 13 Ottobre 2025
Marc Márquez operato con successo alla scapola destra

Dopo una visita di controllo per la lesione alla scapola destra, Marc Márquez è stato operato con successo presso l’Ospedale Ruber Internacional di Madrid (Spagna). Lo stesso staff medico che lo aveva visitato 7 giorni fa ha constatato che la frattura del coracoide e la lesione dei legamenti non mostrano segni sufficienti di stabilizzazione dopo una settimana di immobilizzazione. Pertanto, a fronte del rischio di instabilità residua, si è deciso di procedere con un intervento di stabilizzazione chirurgica e con la ricostruzione dei legamenti acromioclavicolari.

