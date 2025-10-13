mercoledì, 15 Ottobre 2025
Loris Monzoni riconfermato alla guida di Immagine e Benessere Confesercenti Modena

EconomiaModena
Tempo di lettura 1 min.
Imprenditore del settore immagine e benessere, Loris Monzoni è stato riconfermato alla
guida di Immagine e Benessere Confesercenti Modena, la Federazione di categoria dei
parrucchieri, estetisti e servizi alla persona. La sua rielezione è avvenuta nel corso
dell’assemblea elettiva provinciale, alla presenza di numerosi professionisti del comparto.

“Sono onorato di essere stato rieletto Presidente Provinciale di Immagine e Benessere
Confesercenti Modena e ringrazio tutti per la fiducia e il sostegno dimostrati. Il mio impegno sarà focalizzato per valorizzare il settore con passione e professionalità. Come Federazione dobbiamo continuare ad impegnarci per contrastare l’abusivismo, fenomeno che colpisce il nostro settore e mette a rischio la salute di chi ne usufruisce”, ha affermato Loris Monzoni, Presidente Provinciale Immagine e Benessere Confesercenti Modena.

La sua riconferma rappresenta un segnale di continuità e di fiducia da parte degli operatori
del settore, che riconoscono nella Federazione un punto di riferimento del settore immagine
e benessere.
Tra le priorità del nuovo mandato, oltre al contrasto all’abusivismo, vi è la volontà di
rafforzare la rete tra imprese regolari, promuovere la cultura della legalità e sensibilizzare i
consumatori sull’importanza di affidarsi a professionisti qualificati. “Il settore dell’immagine
e benessere è una risorsa fondamentale per il territorio, sia in termini economici che
occupazionali. Va tutelato e valorizzato”, ha concluso Monzoni.

















