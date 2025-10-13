La Reggia di Rivalta tra i luoghi più visitati d’Italia nelle giornate del FAI

Dai dati emersi nelle ultime ore, relativi al numero dei partecipanti alle giornate d’autunno del FAI, la Reggia di Rivalta col suo parco è risultato essere il secondo luogo più visitato a livello nazionale dopo il palazzo che ospitava la ex Provincia di Bari.

“I circa 4500 ingressi in un weekend che hanno fatto registrare la Reggia e il Parco – ha dichiarato il sindaco Marco Massari – rappresentano una fotografia della riuscita dell’evento, che ha interessato anche il palazzo della ex Banca d’Italia, ma non solo.

E’ infatti assodato che la Reggia di Rivalta col suo parco rappresenta oggi un luogo particolarmente apprezzato da cittadine e cittadine, in qualsiasi stagione. Numeri che ci confortano nel proseguire il lavoro di valorizzazione e promozione di bellezza, storia, arte e sostenibilità.

Mi corre l’obbligo di ringraziare il FAI di Reggio Emilia per un’iniziativa organizzata benissimo, i dirigenti scolastici e i nostri bravi studenti ciceroni per aver bene interpretato il senso di un evento che significava anche trasmissione di conoscenza e di reciproca responsabilità per quanto riguarda luoghi pubblici di questo valore”.