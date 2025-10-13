lunedì, 13 Ottobre 2025
La bandiera della Palestina sulla Torre del Bordello

Reggio Emilia
La bandiera della Palestina cambia collocazione e si sposta su una finestra al secondo piano della torre del Bordello, affacciata su via Toschi ma visibile anche da Piazza Prampolini. Lo ha deciso il sindaco di Reggio Emilia, Marco Massari, d’accordo con tutta la giunta, che ha voluto in questo modo tenere conto delle osservazioni pervenute nei giorni scorsi dalla Prefettura.

“D’accordo con gli altri sindaci della provincia che avevano deciso analoga iniziativa – ha dichiarato Massari – abbiamo ritenuto di spostare la bandiera su un edificio di valore storico e identitario come la Torre del Bordello. Confermiamo in questo modo l’intenzione di far sentire la voce della comunità a difesa dei diritti e della libertà del popolo palestinese”.

 

 

















