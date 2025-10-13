Due denunce dei carabinieri nella zona “rossa” di Reggio Emilia

Nella zona cosiddetta “rossa” antistante la stazione ferroviaria di Reggio Emilia, i carabinieri della stazione di Corso Cairoli unitamente al personale della C.I.O. del 3° Reggimento Lombardia, in due distinti interventi hanno operato altrettante denunce: una nei confronti di un 30enne sorpreso mentre minacciava un altro uomo con un collo di bottiglia, l’altra a carico di un 40enne nigeriano clandestino perché, oltre ad essere privo di documenti, è stato trovato in possesso di un cutter.

I due differenti episodi sono stati accertati nel pomeriggio del 10 ottobre: il primo in via Sani, il secondo nella vicina via Chiesi. Per questi motivi, con l’accusa di porto di armi od oggetti atti ad offendere e minaccia aggravata, i Carabinieri della Stazione di Corso Cairoli hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, un 40enne nigeriano clandestino e un 30enne nigeriano domiciliato a Reggio Emilia. I procedimenti, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.