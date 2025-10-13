lunedì, 13 Ottobre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeCronacaDue denunce dei carabinieri nella zona "rossa" di Reggio Emilia





Due denunce dei carabinieri nella zona “rossa” di Reggio Emilia

CronacaReggio Emilia
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Nella zona cosiddetta “rossa” antistante la stazione ferroviaria di Reggio Emilia, i carabinieri della stazione di Corso Cairoli unitamente al personale della C.I.O. del 3° Reggimento Lombardia, in due distinti interventi hanno operato altrettante denunce: una nei confronti di un 30enne sorpreso mentre minacciava un altro uomo con un collo di bottiglia, l’altra a carico di un 40enne nigeriano clandestino perché, oltre ad essere privo di documenti, è stato trovato in possesso di un cutter.

I due differenti episodi sono stati accertati nel pomeriggio del 10 ottobre: il primo in via Sani, il secondo nella vicina via Chiesi. Per questi motivi, con l’accusa di porto di armi od oggetti atti ad offendere e minaccia aggravata, i Carabinieri della Stazione di Corso Cairoli hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, un 40enne nigeriano clandestino e un 30enne nigeriano domiciliato a Reggio Emilia. I procedimenti, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

 

 

 

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.