Castel San Pietro: una panchina rossa per ricordare Marino Galloni e il valore del dono

Sabato 18 ottobre 2025, alle ore 10:00, AVIS Castel San Pietro Terme e l’Amministrazione Comunale invitano la cittadinanza a partecipare alla cerimonia di inaugurazione della nuova panchina rossa, donata alla città in memoria di Marino Galloni, presidente onorario di AVIS e figura di riferimento per il volontariato locale.

L’iniziativa, promossa da AVIS Castel San Pietro Terme con la collaborazione e il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, nasce con l’intento di ricordare l’impegno instancabile di Galloni nella promozione del dono del sangue e nella diffusione dei valori della solidarietà, del servizio e della partecipazione civica. La panchina sarà dedicata non solo alla sua memoria, ma anche a tutti i volontari che, ogni giorno, scelgono di donare tempo, energie e risorse per il bene comune.

La nuova panchina rossa, simbolo del dono del sangue, sarà collocata nel parco Scania, accanto alla panchina giallo plasma e alla panchina rosso sangue, anch’esse donate da AVIS negli anni passati. In questo spazio verde, molto frequentato dalle famiglie, si trovano anche due giochi per bambini frutto della generosità dell’associazione, e proprio in occasione dell’inaugurazione verrà donato un nuovo gioco, che sarà prossimamente installato per arricchire ulteriormente l’area.

Alla cerimonia interverranno le autorità locali e sarà presente don Gabriele Riccioni, parroco della città, che impartirà la benedizione alla nuova panchina. Al termine, sarà offerto un piccolo buffet per condividere insieme questo momento di memoria e gratitudine.

La donazione rappresenta un gesto tangibile di arricchimento per la città, ma soprattutto un messaggio forte e chiaro: il dono è un atto di responsabilità, di cura verso l’altro e di fiducia nel futuro.

L’appuntamento è sabato 18 ottobre alle ore 10:00, al parco Scania. Un’occasione per rendere omaggio a una figura fondamentale della nostra comunità e per riaffermare il valore profondo del volontariato.