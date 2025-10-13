martedì, 14 Ottobre 2025
Al via a Reggio Emilia l’intervento di riqualificazione degli accessi al parcheggio “Ex Caam”

Reggio EmiliaViabilita'
Tempo di lettura Less than 1 min.
Sono partiti nei giorni scorsi i lavori al parcheggio Ex Caam, in viale Montegrappa, per la riconfigurazione degli accessi sul fronte del viale. Una volta terminati, l’ingresso e l’uscita dall’area di sosta avverranno solo da viale Montegrappa, al contrario di quanto accade oggi: l’intervento consentirà di agevolare le manovre di ingresso e uscita dei veicoli, riducendo i tempi di ricerca del posto e prevenendo situazioni di congestione su via San Girolamo e via Fontanelli.

L’intervento rientra nel quadro delle prime azioni programmate dall’Amministrazione comunale per migliorare la fruibilità delle aree di sosta a servizio del centro storico, contribuendo al tempo stesso a tutelare la qualità e l’accessibilità interna dei quartieri residenziali che lo circondano.

Nel frattempo proseguono i contatti del Comune con Inps per una futura acquisizione dell’area del parcheggio, finalizzata a una sua complessiva riqualificazione.

 

















Redazione 1

