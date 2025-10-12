domenica, 12 Ottobre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeCronacaReggio Emilia: rovista e ruba all’interno di alcuni pacchi recapitati a un...





Reggio Emilia: rovista e ruba all’interno di alcuni pacchi recapitati a un condominio, poi minaccia una residente

CronacaReggio Emilia
Tempo di lettura 1 min.

33enne denunciato dalla Polizia di Stato

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Nel primo pomeriggio di venerdì 10 ottobre, intorno alle ore 15:30, operatori della Squadra Volanti della Polizia di Stato intervenivano in via Kant a seguito della segnalazione, effettuata da alcuni residenti di un condominio, della presenza in strada di un soggetto molesto intento a tirare bottiglie e dare calci alle autovetture parcheggiate.

Giunti immediatamente sul posto, gli agenti della Polizia di Stato riuscivano a rintracciare il soggetto segnalato, presente ancora nella via dell’intervento, che, secondo quanto riferito dai richiedenti, aveva poco primo rovistato tra la posta e in alcuni pacchi che erano stati recapitati ai residenti di un condominio lì presente nonché minacciato una residente che si era accorta di quanto stesse facendo.

Si trattava di un 33enne di origine guineane, volto molto noto alle Forze di Polizia in quanto pluripregiudicato per diversi reati, prevalentemente contro la persona e il patrimonio, che, a seguito di perquisizione personale sul posto, veniva trovato in possesso di alcuni beni poi appurato essere stati prelevati dall’interno di alcuni pacchi recapitati al condominio.

Sulla base di ciò, il 33enne veniva accompagnato presso i locali della Questura dove, al termine degli opportuni accertamenti di rito, veniva deferito in stato di libertà per le ipotesi di reato di furto aggravato, violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza nonché minacce aggravate.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.