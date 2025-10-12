Reggio Emilia: rovista e ruba all’interno di alcuni pacchi recapitati a un condominio, poi minaccia una residente

Nel primo pomeriggio di venerdì 10 ottobre, intorno alle ore 15:30, operatori della Squadra Volanti della Polizia di Stato intervenivano in via Kant a seguito della segnalazione, effettuata da alcuni residenti di un condominio, della presenza in strada di un soggetto molesto intento a tirare bottiglie e dare calci alle autovetture parcheggiate.

Giunti immediatamente sul posto, gli agenti della Polizia di Stato riuscivano a rintracciare il soggetto segnalato, presente ancora nella via dell’intervento, che, secondo quanto riferito dai richiedenti, aveva poco primo rovistato tra la posta e in alcuni pacchi che erano stati recapitati ai residenti di un condominio lì presente nonché minacciato una residente che si era accorta di quanto stesse facendo.

Si trattava di un 33enne di origine guineane, volto molto noto alle Forze di Polizia in quanto pluripregiudicato per diversi reati, prevalentemente contro la persona e il patrimonio, che, a seguito di perquisizione personale sul posto, veniva trovato in possesso di alcuni beni poi appurato essere stati prelevati dall’interno di alcuni pacchi recapitati al condominio.

Sulla base di ciò, il 33enne veniva accompagnato presso i locali della Questura dove, al termine degli opportuni accertamenti di rito, veniva deferito in stato di libertà per le ipotesi di reato di furto aggravato, violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza nonché minacce aggravate.