Gattatico: 43enne arrestato per spaccio

L’attenta attività di monitoraggio sugli assuntori di sostanze stupefacenti che a Gattatico stanno svolgendo i carabinieri del paese ha consentito di rivolgere le attenzioni investigative a un 43enne residente a Reggio Emilia che l’altra mattina è stato raggiunto dai carabinieri nella sua abitazione dove hanno dato corsa a una perquisizione domiciliare che ha portato al rinvenimento di oltre 29 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione tutto sottoposto a sequestro unitamente alla somma di oltre 1.000 euro ritenuti provento della presunta illecita attività di compravendita di stupefacenti.

Nel corso della perquisizione domiciliare i militari hanno rinvenuto staccate nel garage varie taniche contenti gasolio circa 600 litri di presunta provenienza illecita. Per questi motivi con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti i carabinieri della stazione di Gattatico hanno tratto in arresto il 43enne, ristretto al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

All’accusa va aggiunta quella di ricettazione in relazione ai circa 600 litri di gasolio rinvenuti in varie taniche stoccate nel garage della sua abitazione e sequestrate.