Lepore: “Finiremo il lavoro della Garisenda nel 2028 come ci siamo impegnati a fare”

“Finiremo il lavoro della Garisenda nel 2028 come ci siamo impegnati a fare. Sulla durata dei lavori vorrei rasserenare quanti in queste ore sollevano qualche preoccupazione sui tempi del cantiere. Non ci sarà alcun allungamento dei tempi previsti: la data di scadenza resta quella già annunciata e ribadita anche in queste ore.

La discussione sulla rimodulazione dei fondi Pnrr per la Torre attiene esclusivamente al rispetto delle tappe intermedie per la rendicontazione dei fondi. Sono tempistiche burocratiche proprie dei fondi Pnrr, che potrebbero non conciliarsi con alcuni interventi che dobbiamo svolgere.

Allo stesso modo vorrei rasserenare chi teme che il movimento della Torre registrato in questi mesi possa essere allarmante. Tutt’altro, come già detto, risulta essere positivo per la Torre perché, pur trattandosi di millimetri, segnala un movimento nella direzione giusta per la sua maggiore stabilità.

Detto questo, incontrerò personalmente nei prossimi giorni gli esercenti e chi riterrà utile per un approfondimento sulla Torre. Così come stiamo lavorando ad aiuti economici per la zona nell’ambito del progetto “Bologna ti sostiene” che stiamo predisponendo.”