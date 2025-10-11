Controlli di pubblici esercizi ed attività commerciali di Bologna e provincia finalizzati al contrasto del lavoro irregolare, elevate sanzioni

I Carabinieri del NIL (Nucleo Ispettorato del Lavoro) di Bologna e militari del Comando Provinciale Carabinieri di Bologna, hanno effettuato ispezioni presso pubblici esercizi ed attività commerciali nel centro città e nella provincia di Bologna, finalizzate alla verifica del rispetto delle norme in materia di lavoro ed in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e dei lavoratori.

Le ispezioni svolte hanno permesso di individuare plurime situazioni di irregolarità, quali la presenza di lavoratori “in nero”, poiché adibiti al lavoro senza alcun contratto e senza alcuna comunicazione obbligatoria di assunzione e la presenza di inadempienze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro quali l’omessa formazione dei lavoratori circa i rischi ed i pericoli, la mancata sottoposizione a visita medica dei lavoratori, ai fini dell’accertamento dell’idoneità e il mancato aggiornamento del documento di valutazione dei rischi – D.V.R. – documento necessario e obbligatorio relativo ai rischi e ai pericoli presenti sul luogo di lavoro.

In particolare:

BOLOGNA: Controllo di 2 ristoranti etnici ad imprenditoria straniera: riscontrata la presenza di 1 lavoratore “in nero” e plurime violazioni in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro – Elevate maxi sanzioni per lavoro “nero” e sanzioni in materia di sicurezza per oltre 12.000 Euro.

I Carabinieri del NIL di Bologna, unitamente a personale del Comando Provinciale CC di Bologna, hanno eseguito accesso ispettivo presso 2 ristoranti del centro città di Bologna, riscontrando presso la prima attività ispezionata la presenza di 1 lavoratore “in nero”, sui 7 lavoratori sottoposti a controllo, nonché la mancanza di formazione e la mancanza di visite mediche di idoneità per tutti i lavoratori presenti.

Presso il secondo ristorante ispezionato è stata accertata la mancanza di aggiornamento del documento di valutazione dei rischi – D.V.R. – documento obbligatorio e di fondamentale importanza per la salute e sicurezza dei lavoratori, stante lo scopo a cui è destinato, ovvero la corretta individuazione e valutazione da parte del datore di lavoro dei rischi e pericoli presenti sul luogo di lavoro e la successiva condivisione con i lavoratori operanti in quel contesto di lavoro.

In relazione al lavoratore “in nero” è stata irrogata “maxi sanzione” e l’attività è stata oggetto di applicazione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale notificato al titolare, stante la percentuale di lavoratori irregolari superiore al 10% (soglia minima di applicabilità del provvedimento di sospensione) rispetto al numero dei lavoratori regolari presenti.

Per le violazioni accertate in materia di testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro i rispettivi titolari delle attività commerciali sono stati deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.

PROVINCIA DI BOLOGNA: CONTROLLI PRESSO CASA DI RIPOSO PER ANZIANI – VIOLAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

I Carabinieri del NIL di Bologna, del Comando Provinciale CC di Bologna, hanno svolto ispezione presso una casa di riposo per anziani, operante nella provincia di Bologna, ove, in relazione ai lavoratori presenti e sottoposti a controllo, veniva accertato il mancato adempimento, da parte della titolare della suddetta attività di accoglienza, degli obblighi di sorveglianza sanitaria e degli obblighi di formazione e informazione in favore dei lavoratori impiegati dipendenti, in quanto veniva accertata la mancata sottoposizione a visita medica di idoneità dei lavoratori e la mancata formazioni in materia di sicurezza in favore degli stessi lavoratori. La titolare è stata deferite in S.L. all’A.G. e sono state comminate ammende per oltre 3.000 euro in relazione alle predette violazioni.

CONTROLLI PRESSO ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE IN GRANAROLO DELL’EMILIA – SAN PIETRO IN CASALE – SAN GIOVANNI IN PERSICETO

controllati 30 lavoratori

violazioni in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;

Sanzioni per oltre 15.000 euro.

I Carabinieri del NIL di Bologna, unitamente a personale del Comando Provinciale CC di Bologna e con il supporto dei Comandi Compagnia e Stazioni CC competenti per territorio, hanno svolto ispezioni presso ristoranti ubicati nei comuni sopra indicati, ove presso ciascuna attività ispezionata è stata accertata la violazione degli obblighi di sorveglianza sanitaria e di formazione in favore e a tutela dei lavoratori impiegati. Per tali motivi sono state irrogate sanzioni di carattere contravvenzionale per oltre 15.000 euro ed i rispettivi titolari sono stati deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria felsinea.

I controlli finalizzati a contrastare il lavoro irregolare ed alla verifica circa il rispetto delle leggi in materia di rapporti di lavoro e in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, a salvaguardia e a tutela dei lavoratori proseguiranno, congiuntamente all’Arma Territoriale del Comando Provinciale di Bologna, nelle prossime settimane su tutto il territorio della provincia.