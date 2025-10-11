domenica, 12 Ottobre 2025
Castellarano: 13enne scompare dopo essersi tuffato nel Secchia (aggiornamento)

CastellaranoCronacaIn evidenzaIn evidenza Reggio EmiliaReggio EmiliaSassuolo
Tempo di lettura Less than 1 min.
AGGIORNAMENTO —– ORE 18.30

Sono terminate le operazioni di ricerca con il ritrovamento, a 4 metri sul fondale del Secchia,  del corpo del tredicenne tuffatosi nel pomeriggio nel fiume. Il ragazzo, originario del Burkina Faso, era residente a Fiorano Modenese.

————————————————————————-

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 15, un 13enne si è tuffato nel Secchia senza più riemergere. Le ricerche sono in corso nel tratto compreso tra Tressano e Castellarano, dove sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco di Reggio Enilia oltre ai sommozzatori di Bologna.

Sul posto anche i carabinieri, il 118 e l’elisoccorso. Al momento non si hanno altri dettagli. Le operazioni di ricerca proseguono senza sosta.

















