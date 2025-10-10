Serrati controlli della Polizia Stradale di Castelnovo ne’ Monti lo scorso weekend

Sono stati 125 i conducenti di auto e moto controllati nell’ultimo week-end dalla Polizia Stradale di Castelnovo Né Monti, ai quali occorre aggiungere altri 300 veicoli controllati in movimento con lo “Street control”, uno strumento che consente di verificare da remoto la corretta copertura assicurativa e l’avvenuta revisione.

Al termine del servizio sono state elevate 25 contravvenzioni, di cui 2 per mancata revisione entro i termini di legge, 6 per velocità eccessiva, 5 per l’uso del cellulare alla guida. Per gli stessi motivi sono state ritirate 3 patenti di guida ad altrettanti conducenti.

Tra i contravvenzionati anche un centauro che transitava in moto a Cervarezza, nel comune di Ventasso, sfiorando una velocità di 144 chilometri orari, fra l’altro nei pressi di un incrocio a visuale chiusa.

Immediatamente fermato, per l’incauto motociclista è scattato il ritiro della patente di guida ed una contravvenzione amministrativa di oltre 500 euro. Altre contravvenzioni hanno poi riguardato l’uso del cellulare alla guida e la presenza di dispositivi non autorizzati sulle moto (apparato silenziatore).

Il dispositivo, proseguirà anche nelle prossime settimane, con l’auspicio che possa contribuire a prevenire il fenomeno infortunistico.