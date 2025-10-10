sabato, 11 Ottobre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeAppennino ReggianoSerrati controlli della Polizia Stradale di Castelnovo ne’ Monti lo scorso weekend





Serrati controlli della Polizia Stradale di Castelnovo ne’ Monti lo scorso weekend

Appennino ReggianoCronacaReggio Emilia
Tempo di lettura Less than 1 min.

Fermati 125 veicoli, ritirata la patente ad un motociclista

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP
immagine d’archivio

Sono stati 125 i conducenti di auto e moto controllati nell’ultimo week-end dalla Polizia Stradale di Castelnovo Né Monti, ai quali occorre aggiungere altri 300 veicoli controllati in movimento con lo “Street control”, uno strumento che consente di verificare da remoto la corretta copertura assicurativa e l’avvenuta revisione.

Al termine del servizio sono state elevate 25 contravvenzioni, di cui 2 per mancata revisione entro i termini di legge, 6 per velocità eccessiva, 5 per l’uso del cellulare alla guida. Per gli stessi motivi sono state ritirate 3 patenti di guida ad altrettanti conducenti.

Tra i contravvenzionati anche un centauro che transitava in moto a Cervarezza, nel comune di Ventasso, sfiorando una velocità di 144 chilometri orari, fra l’altro nei pressi di un incrocio a visuale chiusa.

Immediatamente fermato, per l’incauto motociclista è scattato il ritiro della patente di guida ed una contravvenzione amministrativa di oltre 500 euro. Altre contravvenzioni hanno poi riguardato l’uso del cellulare alla guida e la presenza di dispositivi non autorizzati sulle moto (apparato silenziatore).

Il dispositivo, proseguirà anche nelle prossime settimane, con l’auspicio che possa contribuire a prevenire il fenomeno infortunistico.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.