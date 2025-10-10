Reggio Emilia, tenta una rapina in un’agenzia immobiliare: individuato e denunciato

Avrebbe tentato di mettere a segno una rapina all’interno di un’agenzia immobiliare di Reggio Emilia. L’individuo, con il volto travisato, sarebbe entrato all’interno del locale minacciando una dipendente con un coltello da cucina, intimandole di consegnargli il denaro contenuto nella cassa. La donna, spaventata, avrebbe iniziato ad urlare e chiedere aiuto, mettendo in fuga l’aggressore che si allontanava a piedi. La donna contattava immediatamente il 112 che a sua volta inviava sul posto una pattuglia dei carabinieri della sezione Radiomobile di Reggio Emilia.

Qui i militari, acquisivano le prime informazioni dalla vittima e da altri presenti, i quali rendevano ai militari informazioni dettagliate sull’autore che si era dato alla fuga. Dopo pochi minuti i carabinieri riuscivano a rintracciare l’uomo, il quale, al momento del controllo indossava gli stessi abiti descritti dalla vittima.

I fatti risalgono al tardo pomeriggio del 6 ottobre scorso, quando intorno alle ore 18:00 la Centrale Operativa dei Carabinieri di Reggio Emilia inviava una pattuglia della Sezione Radiomobile presso un’agenzia di Reggio Emilia a seguito di una segnalazione di tentata rapina. Giunti sul posto i militari, grazie alla dettagliata descrizione sul presunto autore della rapina, dopo pochi minuti rintracciavano l’uomo. Il presunto reo veniva fermato e accompagnato presso gli uffici della caserma di Corso Cairoli per ulteriori accertamenti. Successivamente la vittima formalizzava regolare denuncia, a seguito della quale i militari, con l’ausilio di concordi testimonianze, acquisivano a carico dell’uomo elementi circa la sua presunta responsabilità. Il 33enne – di origini campane, residente nel reggiano – veniva quindi denunciato con l’accusa di tentata rapina.

Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.