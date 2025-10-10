Nuova fase dei lavori di pavimentazione della Tangenziale di Reggio Emilia

Anas ha programmato una nuova fase dei lavori di pavimentazione della strada statale 722 “Tangenziale di Reggio Emilia” che, al fine di creare il minor disagio possibile alla circolazione, saranno svolti esclusivamente in orario notturno.
Le attività, nel loro complesso, saranno eseguite delle ore 22:00 alle 6:00 del mattino successivo in tratti saltuari della SS722 compresi tra il km 9,080 al km 6,800.
Nel dettaglio per 4 notti (da martedì 14 a venerdì 17 ottobre inclusi) la viabilità sarà così modificata:
- in direzione Modena saranno chiuse al traffico le rampe di ingresso e di uscita dello svincolo n.4 e la rampa in ingresso dello svincolo n.5;
- in modalità non contemporanea sanno chiuse al traffico le rampe dello svincolo n. 5 in ingresso (direzione Parma) ed in uscita (direzione Modena);
- per una lunghezza massima di 500 metri, dal km 9,080 al km 8,600 sarà attivo il senso unico alternato;
- infine, dal km 6,800 al km 8,600 in tratti saltuari della lunghezza massima di 800 metri sarà attivo il restringimento di carreggiata mediante chiusura alternata della corsia di marcia o sorpasso.
Il piano dei lavori potrebbe subire modifiche in caso di condizioni meteo avverse.
Si precisa inoltre che le rampe degli svincoli sopra indicati saranno chiuse al traffico per il tempo strettamente necessario all’esecuzione delle lavorazioni, garantendo sempre percorsi alternativi lungo la viabilità locale adiacente.