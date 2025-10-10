Incendio del tetto di un’abitazione stamane a Bologna

Questa mattina intorno alle 10:30 i Vigili del fuoco sono intervenuti al civico 5 di via Malta a Bologna, dove un incendio interessava il tetto di un’abitazione. Sul posto anche la Polizia locale e, in via precauzionale, i sanitari del 118. Non si segnalano feriti.
Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi
Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810