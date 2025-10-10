In auto con una mazza da baseball: 32enne denunciato a Campagnola

Fermato alla guida della propria autovettura a Campagnola Emilia, in occasione di un controllo stradale dei carabinieri della locale stazione, durante le procedure di identificazione manifestava un atteggiamento sospetto che ha indotto i militari ad approfondire i controlli. Gli approfondimenti permettevano di rinvenire, sul lato sinistro del sedile del conducente, una mazza da baseball della lunghezza di 62 centimetri.
E’ successo ieri mattina intorno alle 8:00 quando i militari della stazione di Campagnola Emilia, in via Don Mazzolari hanno fermato un’autovettura, procedendo al controllo. Alla guida un uomo di 32 anni che alla vista dei militari manifestava subito uno strano atteggiamento, destando sospetto nei militari operanti, i quali decidevano di approfondire il controllo all’abitacolo dell’autovettura dove rinvenivano una mazza da baseball della lunghezza di 62 centimetri. Alla richiesta dei militari in merito al trasporto di tale oggetto, l’uomo non sapeva dare una valida motivazione. I carabinieri conducevano l’uomo in caserma e al termine delle formalità di rito lo denunciavano alla Procura della Repubblica con le accuse di porto di armi od oggetti atti ad offendere. Contestualmente i militari procedevano al sequestro della mazza.
Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.