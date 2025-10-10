Il sindacato Massari all’incontro del patto di sindacato Iren

Si è riunito oggi a Piacenza il Comitato del Patto di Sindacato di Iren: presenti il Sindaco di Torino Stefano Lo Russo, il Sindaco di Reggio Emilia Marco Massari e la Sindaca di Genova Silvia Salis. Nell’occasione i sindaci hanno incontrato il vertice della Società, rappresentato dal Presidente Luca Dal Fabbro, dal Vicepresidente Moris Ferretti e dall’Amministratore Delegato Gianluca Bufo.

“I Sindaci – spiega Marco Massari primo cittadino di Reggio Emilia –hanno con loro analizzato i dati al 30 giugno 2025. I risultati ottenuti confermano la corretta esecuzione delle strategie del piano industriale del Gruppo, che ha tra i suoi pilastri principali la transizione ecologica, la cura delle reti e la qualità dei servizi.

I sindaci, in un continuo e rinnovato spirito di coesione, hanno convenuto sull’importanza strategica di Iren per le città e i territori su cui il Gruppo insiste, soprattutto in favore della sostenibilità nelle sua doppia accezione: ambientale e sociale.

Nel corso dell’incontro – conclude Massari – i sindaci hanno inoltre ribadito l’importanza di garantire la qualità dei servizi offerti ai cittadini e hanno sottolineato il ruolo fondamentale che Iren riveste nei territori, anche per le significative ricadute lavorative generate dalle sue attività”.