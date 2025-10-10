Giovani imprese in azione, dal 16 ottobre quattro workshop a Bologna

Informagiovani Multitasking del Comune di Bologna e Città metropolitana, in collaborazione con Bank Station, organizza un ciclo di workshop rivolti a giovani under 35 residenti o domiciliati sul territorio della Città metropolitana di Bologna che abbiano un’idea imprenditoriale da sviluppare o una startup avviata da poco.

Sono previsti 4 incontri, dal 16 ottobre al 5 novembre 2025, presso gli spazi di BIS – Bologna Innovation Square in Piazza Liber Paradisus 11 a Bologna:

Per iscriversi è necessario compilare il form dedicato.

È possibile iscriversi all’intero ciclo di workshop o ai singoli incontri spuntando le relative caselle nel form.

I workshop sono aperti a massimo 10 partecipanti per incontro, fino a esaurimento posti. Dall’undicesimo aspirante partecipante in poi i nominativi verranno inseriti in una lista d’attesa.

Per maggiori informazioni consultare la locandina degli incontri oppure rivolgersi a

INFORMAGIOVANI MULTITASKING

Palazzo d’Accursio – Piazza Maggiore 6, 40124 Bologna

051 2194359

informagiovani@comune.bologna.it