Giovani imprese in azione, dal 16 ottobre quattro workshop a Bologna

Informagiovani Multitasking del Comune di Bologna e Città metropolitana, in collaborazione con Bank Station, organizza un ciclo di workshop rivolti a giovani under 35 residenti o domiciliati sul territorio della Città metropolitana di Bologna che abbiano un’idea imprenditoriale da sviluppare o una startup avviata da poco.
Sono previsti 4 incontri, dal 16 ottobre al 5 novembre 2025, presso gli spazi di BIS – Bologna Innovation Square in Piazza Liber Paradisus 11 a Bologna:
- 16 ottobre 2025 – dalle 15:30 alle 19:30 | Comunicare la tua impresa
Come creare una strategia per i social media interessante per il tuo pubblico: individua gli obiettivi, crea i contenuti e misura i risultati. Verrà illustrato come individuare il proprio pubblico e come riuscire a intercettarlo e coinvolgerlo tramite la creazione di contenuti pertinenti realizzati con strumenti utili sia gratuiti che a pagamento;
- 23 ottobre – dalle 15 alle 19 | Gestione bandi e progetti di finanza agevolata
Tutto ciò che occorre sapere per trovare, leggere e comprendere i bandi di finanziamento e scrivere progetti finanziariamente appetibili. Parleremo di come individuare i canali appropriati per trovare bandi interessanti e di come lavorare alla stesura di un progetto dagli obiettivi iniziali sino alla rendicontazione finale;
- 30 ottobre – dalle 15 alle 19 | Soft skills imprenditoriali con public speaking
Come strutturare un discorso chiaro, coinvolgente ed efficace, superare la paura di parlare in pubblico e apprendere tecniche per gestire domande e obiezioni in modo professionale. Tutto ciò che serve sapere per comunicare correttamente la propria idea imprenditoriale, ponendo l’attenzione anche sulla comunicazione non verbale;
- 5 novembre – dalle 15 alle 19 | Alfabetizzazione bancaria, come si gestisce il conto corrente dell’impresa
Dall’operatività quotidiana al rapporto continuativo con la banca: strumenti di finanziamento e gestione della liquidità. Questo workshop fornirà tante nozioni fondamentali per la corretta gestione dell’aspetto finanziario della propria impresa.
Per iscriversi è necessario compilare il form dedicato.
È possibile iscriversi all’intero ciclo di workshop o ai singoli incontri spuntando le relative caselle nel form.
I workshop sono aperti a massimo 10 partecipanti per incontro, fino a esaurimento posti. Dall’undicesimo aspirante partecipante in poi i nominativi verranno inseriti in una lista d’attesa.
Per maggiori informazioni consultare la locandina degli incontri oppure rivolgersi a
INFORMAGIOVANI MULTITASKING
Palazzo d’Accursio – Piazza Maggiore 6, 40124 Bologna
051 2194359
informagiovani@comune.bologna.it