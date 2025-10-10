Formigine cresce: il centro storico e le frazioni accolgono oltre 20 nuove attività

Una città viva è una città che attrae. Non solo residenti e turisti, ma anche nuove attività commerciali, che scelgono di investire in un contesto dinamico e accogliente. È questa la direzione intrapresa da anni dall’Amministrazione comunale di Formigine, che attraverso politiche integrate e interventi strutturali punta a valorizzare il centro storico e a sostenere il commercio di vicinato.

La strategia si fonda su più fronti: da un lato la programmazione di eventi capaci di animare le vie del centro e rafforzare il legame con la comunità, dall’altro gli interventi di riqualificazione urbana che hanno progressivamente migliorato l’aspetto e la funzionalità degli spazi pubblici. Negli ultimi anni sono stati realizzati lavori importanti in piazza Calcagnini, via Trento Trieste, via Vittorio Veneto, via Fiume, nel parcheggio coperto di via Pascoli, nell’area ex AGIP e nel complesso della Torre dell’Acquedotto, per un investimento complessivo di quasi tre milioni di euro tra manutenzioni ordinarie e straordinarie.

I risultati di questa attenzione si riflettono anche nei numeri. A fronte di 12 chiusure, tra cui tre per pensionamento, negli ultimi mesi il centro storico ha accolto numerose nuove aperture: l’Osteria del Borgo, il salone Dalla Volpe, la Profumeria Artistica Cavani, Eva Estetica, la nuova Gelateria Bar dei Tigli, il centro estetico Luckyou Nail, il negozio di abbigliamento Silvestri e Taddei, Procosmetics, la Libreria Arcobaleno, una nuova rosticceria, la bottega Cornukopia e il ristorante Carnera.

La vitalità economica non si ferma però al cuore della città. Anche nelle frazioni e nelle zone limitrofe si registra un rinnovato fermento imprenditoriale: hanno aperto recentemente Stella Beauty Lab a Corlo, uno studio di fisioterapia a Magreta, la Bottega Orto in Tavola, la gastronomia Ti Gusto, estetica Wang Yixiao, Big Vape di Baroni Niki, la pasticceria di Mirella Caruso a Casinalbo e il minimarket Prince a Formigine. Altre attività sono inoltre prossime all’apertura.

“Questi dati – dichiara l’assessore al commercio Corrado Bizzini – dimostrano che il nostro territorio continua a essere attrattivo per chi vuole fare impresa. Il centro storico resta il cuore pulsante di Formigine, ma è importante sottolineare come la vitalità economica coinvolga in modo diffuso anche le frazioni. Continueremo a sostenere il commercio locale con politiche mirate, progetti di riqualificazione e un costante dialogo con gli operatori”.