Domenica 12 ottobre il Comune di Reggio Emilia partecipa alla Marcia della pace Perugia – Assisi

Domenica 12 ottobre la città di Reggio Emilia aderisce alla Marcia PerugiA-Assisi della pace e della fraternità, quest’anno all’insegna del motto “Imagine all the people”.

Insieme ai tanti reggiani che parteciperanno, a rappresentare la città ci sarà il Gonfalone di Reggio Emilia portato dagli agenti della Polizia locale e accompagnato Marwa Mahmoud assessora alle Politiche educative, intercultura e diritti umani, quale segno concreto dell’impegno della città per la pace e la giustizia fra i popoli.

Il Comune di Reggio Emilia, che ha aderito al Comitato organizzatore della Marcia Perugia-Assisi e da tempo anche al Coordinamento nazionale degli Enti locali per la Pace e i Diritti umani, invita, inoltre, le istituzioni scolastiche del territorio a partecipare al programma nazionale di educazione civica “Sbellichiamoci”, una rete di scuole di pace nata per promuovere l’inserimento permanente dell’educazione al dialogo e ai diritti umani nei programmi scolastici di tutte le scuole di ogni ordine e grado.