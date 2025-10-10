Da lunedì 13 ottobre disponibili i vaccini antinfluenza e anti-Covid 19

Il vaccino rappresenta la forma più efficace di prevenzione e protegge dalle complicanze in particolare i soggetti fragili, riducendo il ricorso alle cure ospedaliere.
La vaccinazione antinfluenzale è raccomandata e gratuita per:
- persone di età pari o superiore a 60 anni;
- persone di ogni età con malattie croniche;
- donne in gravidanza o nel periodo dopo il parto;
- persone di ogni età ricoverate in strutture per lungodegenti,
- medici e personale sanitario di assistenza nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali;
- familiari e contatti di persone ad alto rischio (badanti, assistenti domiciliari);
- persone addette a servizi pubblici di primario interesse collettivo (forze dell’ordine, protezione civile, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Militari e Polizia Municipale, personale di pubblica assistenza, volontari in ambito socio-sanitario);
- donatori di sangue;
- insegnanti e personale degli asili nido, delle scuole dell’infanzia e dell’obbligo;
- personale dei trasporti pubblici, delle poste e delle comunicazioni, dei servizi sanitari di emergenza e dipendenti della pubblica amministrazione che svolgono servizi essenziali;
- personale che, per motivi di lavoro è a contatto con animali (addetti all’allevamento, veterinari, trasportatori di animali vivi, macellatori);
- bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni e persone dai 60 ai 64 anni che ne faranno richiesta.
Su decisione della Regione Emilia-Romagna, inoltre, dal 1° gennaio 2026 la vaccinazione antinfluenzale potrà essere offerta a titolo gratuito a tutti i cittadini residenti e/o assistiti che ne facciano richiesta e che non rientrino nelle suddette categorie.
La vaccinazione anti COVID-19 può essere richiesta ed è gratuita per tutti, raccomandata alle categorie di cittadini individuate nella circolare ministeriale:
- persone over 60;
- fragili di età compresa tra i 6 mesi e i 59 anni;
- ospiti delle strutture per lungodegenti;
- donne che si trovano in qualsiasi trimestre della gravidanza o nel periodo post partum comprese le donne in allattamento;
- operatori sanitari e sociosanitari;
- familiari, conviventi e caregiver di persone con gravi fragilità.
La vaccinazione anti-COVID è prevista in dose singola per tutte le categorie indicate, anche per chi non è mai stato vaccinato, utilizzando il vaccino Comirnaty aggiornato alle nuove varianti.
L’aver contratto una infezione da SARS-CoV-2, anche di recente, non rappresenta una controindicazione alla vaccinazione.
È consigliato un intervallo di 3 mesi dall’ultima dose di vaccino anti-COVID.
Per i bambini dai 6 mesi ai 4 anni compresi, mai vaccinati in precedenza e senza storia di infezione da SARS-COV-2, è previsto un ciclo vaccinale di 3 dosi (0 – 3 settimane – 8 settimane).
Dove rivolgersi per prenotare e ricevere uno o entrambi i vaccini:
- dal tuo Medico di Medicina Generale
- dal Pediatria di Libera scelta
- agli ambulatori del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda USL di Reggio Emilia, prenotando tramite Fascicolo sanitario elettronico, CUP, Farmacup;
- nelle farmacie che aderiscono alla campagna (per chi abbia già fatto almeno una volta la stessa vaccinazione nelle stagioni passate).