sabato, 11 Ottobre 2025
17 C
Annullato l’evento di domani dedicato al Tricolore e alla Battaglia di Montechiarugolo

Reggio Emilia
rievocazione Battaglia Montechiarugolo (foto di Paolo Gandolfi)

I Comuni di Montechiarugolo e Reggio Emilia con rammarico comunicano che l’evento “La battaglia di Montechiarugolo. La Repubblica Reggiana agli albori del Risorgimento”, previsto per domani, sabato 11 ottobre, presso il teatro Ariosto di Reggio Emilia, è annullato per gravi motivi, indipendenti dalla volontà degli organizzatori, che hanno reso impossibile la realizzazione del programma previsto.

Le Amministrazioni comunali di Montechiarugolo e Reggio Emilia si scusano per il disagio causato a chi aveva programmato la partecipazione e confermano l’impegno a proseguire insieme il lavoro di approfondimento e divulgazione di questo evento storico che lega profondamente le due comunità.

















Redazione 1

