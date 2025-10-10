venerdì, 10 Ottobre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeBassa modeneseA Finale Emilia un incontro per analizzare il futuro delle attività economiche...





A Finale Emilia un incontro per analizzare il futuro delle attività economiche e commerciali

Bassa modeneseEconomiaFinale Emilia
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Il futuro del commercio e delle attività produttive nel territorio del comune di Finale Emilia: è questo il tema principale che sarà al centro dell’incontro con le associazioni di categoria, i rappresentanti delle attività commerciali e le pro loco, convocato dall’amministrazione comunale per le ore 14.00 di lunedì 13 ottobre, presso la sala consiliare MAF di viale della Rinascita.

Nel corso dell’incontro si parlerà di hub urbani a Finale Emilia e Massa Finalese, per la cui progettazione sono disponibili 23 mila euro, del bando da 10 mila euro per le nuove attività che vorranno insediarsi nella rinnovata piazza Garibaldi, dell’acquisto di attrezzature per il centro storico con uno stanziamento di 15.000 euro, del fondo di 5 mila euro per le attività di formazione degli operatori economici, dello sviluppo del mercato contadino e delle luminarie natalizie.

All’appuntamento, saranno presenti, oltre al sindaco Claudio Poletti, la giunta municipale e la responsabile dell’ufficio Interventi Economici Tiziana Forni.

 

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.