venerdì, 10 Ottobre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeBolognaA Bologna l'Esercito Italiano festeggia il suo Patrono





A Bologna l’Esercito Italiano festeggia il suo Patrono

BolognaRegione
Tempo di lettura 1 min.

Nella Basilica di San Martino Maggiore Messa in memoria di San Giovanni XXIII Papa

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP
Momento della funzione religiosa

Questa mattina, a Bologna, le donne e gli uomini dell’Esercito Italiano hanno reso omaggio alla memoria di San Giovanni XXIII Papa partecipando alla funziona religiosa celebrata nella Basilica di San Martino Maggiore.

La santa messa, officiata da Monsignor Giovanni Silvagni, Vicario Generale dell’Arcidiocesi di Bologna, e organizzata dal Comando Militare Esercito “Emilia-Romagna”, ha visto la partecipazione di una rappresentanza di tutti i reparti dell’Esercito situati nella Città Metropolitana di Bologna, delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma del presidio e del personale in quiescenza. Erano inoltre presenti autorità civili e militari a conferma del legame creatosi tra Esercito Italiano e la città.

San Giovanni XXIII Papa è considerato una figura significativa per l’Esercito in quanto, durante la sua lunga esperienza militare, a premessa e durante la Grande Guerra, ha ricalcato i valori cui gli uomini e le donne della Forza Armata si ispirano.

Il Colonnello Francesco Randacio, Comandante Militare Esercito “Emilia-Romagna”, dopo aver rivolto parole di riconoscenza a Monsignor Giovanni Silvagni e ai cappellani militari officianti, nel suo intervento ha richiamato la virtù del coraggio e dell’umiltà, proprie del Santo Patrono, perché possano essere patrimonio di tutti i militari per compiere fino in fondo il proprio dovere di soldato ed essere ogni giorno al servizio della Patria per il bene della collettività.

Autorità civili e militari presenti alle celebrazioni

 

FONTE: Comando Militare Esercito “Emilia-Romagna”

 

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.